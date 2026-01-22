От «Вампира» до «Князя Вандала»: увидеть и потрогать БПЛА можно в необычном музее при храме в Подмосковье

Фонд пополнился более чем сотней новых подлинных артефактов, которые теперь занимают два специализированных выставочных зала. Инициатива по созданию музея получила личное благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Первый зал рассказывает о боевых операциях российских войск. В нем демонстрируются модели военной техники, нашивки, награды, а также флаги с подписями участников событий и особая книга памяти. Второй зал целиком посвящен трофейным образцам. Его особенность в интерактивности — многие предметы разрешено брать в руки.

Особый интерес у посетителей вызывают образцы беспилотной техники. В коллекции представлены трофейные дроны под названиями «Баба Яга» и «Вампир», а также отечественные аппараты «Гербера» и «Князь Вандал Новгородский» — последний оснащен системой оптоволоконного управления. Помимо беспилотников, в музее можно увидеть гильзосборник от танка, тепловизионное устройство, кассету для противотанковых мин, а также гильзы и укупорки от снарядов.

Добровольные гиды, сопровождающие экскурсии, оживляют экспозицию личными рассказами о событиях. Вход в музей свободный, но для визита необходимо заранее зарегистрироваться через официальный сайт.

