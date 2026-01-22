От «Вампира» до «Князя Вандала»: увидеть и потрогать БПЛА можно в необычном музее при храме в Подмосковье
REGIONS: в Раменском храме можно увидеть коллекцию дронов из зоны спецоперации
Фото: [Медиасток.рф]
Музей, посвященный военным действиям, на базе Казанского храма значительно расширил свою коллекцию, сообщил REGIONS.
Фонд пополнился более чем сотней новых подлинных артефактов, которые теперь занимают два специализированных выставочных зала. Инициатива по созданию музея получила личное благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.
Первый зал рассказывает о боевых операциях российских войск. В нем демонстрируются модели военной техники, нашивки, награды, а также флаги с подписями участников событий и особая книга памяти. Второй зал целиком посвящен трофейным образцам. Его особенность в интерактивности — многие предметы разрешено брать в руки.
Особый интерес у посетителей вызывают образцы беспилотной техники. В коллекции представлены трофейные дроны под названиями «Баба Яга» и «Вампир», а также отечественные аппараты «Гербера» и «Князь Вандал Новгородский» — последний оснащен системой оптоволоконного управления. Помимо беспилотников, в музее можно увидеть гильзосборник от танка, тепловизионное устройство, кассету для противотанковых мин, а также гильзы и укупорки от снарядов.
Добровольные гиды, сопровождающие экскурсии, оживляют экспозицию личными рассказами о событиях. Вход в музей свободный, но для визита необходимо заранее зарегистрироваться через официальный сайт.
