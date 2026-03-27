От Вербного воскресенья до Пасхи: что означают дни Страстной седмицы и как их провести

Страстная седмица — завершающая неделя перед Пасхой, наполненная особым духовным содержанием. В 2026 году она приходится на период с 6 по 11 апреля. Накануне, 5 апреля, верующие встретят праздник Входа Господня в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. Каждый день этой недели обладает уникальным смыслом и традициями, связанными с приготовлением к главному христианскому торжеству. Корреспондент REGIONS побеседовал со священником Филиппом Ильяшенко о значении дней Страстной седмицы, о том, что дозволено, а что лучше оставить.

Священнослужитель пояснил, что само название «Страстная седмица» происходит от слова «страсть» в значении «страдание». Эти дни посвящены памяти о последних днях земной жизни, мучениях, смерти и погребении Иисуса Христа.

«О событиях этих дней мы знаем из Священного писания и книг апостольских. В предшествующий день Господь Иисус Христос прибывает в Иерусалим. Неделю называют Страстной, а дни — Великими», — уточнил Ильяшенко.

Великий понедельник связан с ветхозаветным сюжетом об Иосифе, проданном братьями, и евангельской притчей о бесплодной смоковнице. В этот день принято приводить в порядок жилье, завершать накопившиеся дела и сосредотачиваться на духовной жизни. Не рекомендуется проводить время в праздности, ссориться и переносить важные задачи на потом.

«В Евангелии описывается, что на пути в Иерусалим Христос, испытывая голод, подошел к смоковнице, инжирному дереву, не нашел на ней плодов и произнес: „Пускай не будет же от тебя плодов вообще“. Дерево засохло до корней. Сморковница — это символ того, что христианин должен приносить добрые плоды», — объяснил священнослужитель.

Великий вторник — время воспоминания притч Христа, включая притчи о десяти девах и о талантах. Этот день посвящен размышлениям о вере, ответственности и готовности души. Допускается продолжать домашние хлопоты, но стоит избегать суеты, громких увеселений и празднований.

«В этот день вспоминаются притчи о необходимости плодоносить каждому человеку и о необходимости духовно готовиться ко второму пришествию спасителя», — рассказал Ильяшенко.

Великая среда напоминает о предательстве Иуды. Это время покаяния и переосмысления собственных поступков. Верующие стремятся больше молиться, просить прощения и доводить до конца приготовления. Не следует обсуждать других, распускать сплетни или браться за крупные начинания.

«Главное негативное событие этого дня — предательство Иуды. Иуда пошел и сговорился, не предал, а передал, сообщил властям, где будет Иисус в ту ночь, и поцелуем показал солдатам, кого нужно арестовать», — поделился священник.

Великий четверг, именуемый также Чистым, посвящен Тайной вечере. В этот день принято очищать душу и дом: проводить уборку, мыться, готовить пасхальную снедь, красить яйца и выпекать куличи. Важно завершить основные приготовления именно в этот день. Не стоит оставлять беспорядок и допускать ссоры.

«На Тайной вечере происходит омовение ног Иисуса, устанавливается таинство святого причащения. Также была молитва в саду. Один из евангиелистов говорил, что он просил Господа, чтобы события страшной смерти прошли мимо него. Он прилежно молился до кровавого пота и понимал, что ему, ставшему человеком, предстоит страшная смерть», — поделился Ильяшенко.

Великая пятница — самый скорбный день седмицы, когда вспоминают распятие Спасителя. Соблюдается особо строгий пост, многие верующие воздерживаются от пищи. Основное время посвящают молитве и молчанию. Запрещены развлечения, шумные мероприятия, тяжелая работа и любые проявления веселья.

Великая суббота — день ожидания Воскресения Христова. Это время тишины, покоя и внутреннего сосредоточения. Верующие посещают храм, освящают куличи и яйца, завершают последние приготовления. Не рекомендуется устраивать застолья до наступления Пасхи и нарушать пост.

«Пятница — это крестные страдания, смерть и погребение. В то время на Ближнем Востоке были проблемы с землей, поэтому хоронили в пещерах, окутывали в ткань как младенца», — рассказал священник.

После Страстной недели наступает главный христианский праздник — Пасха. В 2026 году она приходится на 12 апреля.

Ранее священник Ильяшенко пояснил, как правильно провести 5 апреля — Вербное воскресенье.