Итоговый молодежный форум Подмосковья прошел в Московской области. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. В его рамках был представлен доклад ведомства о реализации государственной молодежной политики в уходящем году.

«В этом году в своей работе мы сконцентрировались на реализации национального проекта “Молодежь и дети”. Организовывали масштабные мероприятия и акции, отправляли делегации на ключевые федеральные форумы, оказывали всестороннюю поддержку, в том числе в рамках грантовых конкурсов», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Также развивалось сотрудничество с крупнейшими молодежными объединениями региона. В их составе более 720 тыс. ребят.

«Системная поддержка позволяет этим организациям эффективно работать, а каждому молодому человеку — найти свою траекторию развития. Так, в этом году нам удалось вовлечь в добровольчество более миллиона молодых людей и более 40 тыс. молодых семей, в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие, приняли участие более 380 тыс. человек, а в патриотических — более 1,2 миллиона молодых ребят», — добавила министр.

В Подмосковье реализуются флагманские проекты министерства, в том числе «Доброе дело», «Смотри.Знай.Думай!», «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», «Наследники Победы», «МЫ — РОССИЯ».

Особое внимание уделяется грантовой поддержке инициатив молодежи. Министерство активно консультирует и готовит ребят к участию в конкурсах Росмолодежь.Гранты. За год от Подмосковья 38 победителей получили субсидии в размере более 21,6 млн рублей. Также в области реализуется грантовый конкурс для НКО, который проводит министерство совместно с Фондом президентских грантов. В этом году поддержку получили 42 проекта более чем на 92 млн рублей.

В состав «Движения Первых» в Подмосковье входят более 444 тыс. человек. По этому показателю Подмосковье лидирует по стране. В регионе работают 1080 первичных отделений и 51 местное отделение. В январе в Мытищах открыли Дом Первых. За год общий охват мероприятий увеличился с 165 тыс. до более 263 тыс. человек.

В региональном отделении «ЮНАРМИИ» более 62 тыс. человек. В Подмосковье действует 11 специализированных Домов Юнармии.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды детям в рамках церемонии «Гордость Подмосковья».