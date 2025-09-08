Чиновница предстанет перед судом за взятку на несколько миллионов рублей

В Муравленко (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника контрактной службы. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону, чиновницу обвиняют в систематическом получении взяток на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

Следствие установило, что преступная деятельность чиновницы продолжалась шесть лет — с 2018 по 2024 год. Схема работы была отлажена: занимая ключевую должность в сфере муниципальных закупок, обвиняемая обеспечивала своим сообщникам победу в конкурсах и заключала с ними выгодные контракты. В ответ предприниматели регулярно делились с ней частью бюджетных средств.

За годы деятельности через эту схему было заключено не менее 276 контрактов на общую сумму 59 млн рублей. Эти деньги предназначались для решения городских задач, но были направлены в русло личного обогащения других людей и самой женщины.

Уголовное дело направлено в суд. Преступление квалифицировано как получение взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, что бизнесмена задержали за взятку экс-министру здравоохранения.