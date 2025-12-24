Куда отправиться на новогодние выходные: открываем Тюмень, где зимний отдых начинается в 20 минутах от центра

Тюмень — город, в котором можно хорошо провести время зимой за счет приятного климата, сообщил nashgorod.ru. Редакция подготовила подборку мест с указанием цен, где туристы могут приятно отдохнуть.

По информации издания, зима в Тюмени — это возможность людям, которые придерживаются активного образа жизни, посетить «зимние» развлечения: уже в 20 минут от центра города находится горнолыжный курорт «Воронинские горки».

«Цена доступная», — поделился впечатлениями тюменец.

Большое количество горнолыжных курортов находится за чертой населенного пункта. Тюменцы рассказывают, что в «Кулига-Парке» практически нет очередей. Еще одно преимущество — красивая природа.

Кроме того, в городе функционируют как платные трассы с подсветкой для катания на «ватрушках», так и бесплатные народные горки. Прокат тюбинга обходится от 500 руб. На Верхнем бору оборудованы ледяные горки для катания. Стоимость входа — 450 руб.

«За два часа занятий придется отдать не менее 4,5 — 7 тыс. руб., окончательная сумма зависит от опыта и квалификации инструктора», — сообщил nashgorod.ru.

В Тюмени набирает популярность сноукайтинг: хотя до массовости горных лыж еще далеко, за последние три-четыре года сообщество кайтеров заметно выросло. Летом они ловят ветер на южных побережьях, а зимой — на просторах местных водоемов.

