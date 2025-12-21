Тайская ловушка для россиян: туристы теряют сотни тысяч рублей на квартирах-призраках

Россияне, планирующие долгосрочный отдых или переезд в Таиланд, все чаще становятся жертвами изощренных мошеннических схем на рынке аренды жилья, пишет Shot.

Вместо обещанных апартаментов с видом на океан туристы получают лишь квитанции о переводе депозита и полное непонимание, куда теперь обращаться. Реальные кейсы показывают, что аферисты действуют под видом профессиональных риелторов, создавая иллюзию надежности через рекомендации знакомых и привлекательные предложения.

Так, 31-летняя Екатерина, прилетевшая в Паттайю на день рождения, потеряла 20 тысяч рублей (8 тысяч батов), переведенных в качестве залога за квартиру, которую ей рекомендовали друзья. На месте выяснилось, что объекта просто не существует, а вернуть удалось лишь 40% суммы.

Более масштабный ущерб понес инвестор Михаил, планировавший оформить аренду на Пхукете на 30 лет вперед. Соблазнившись ценой ниже рыночной на «элитное жилье», он перевел агенту 252 тысячи рублей (100 тысяч батов), однако независимая проверка документов юристом показала, что риелтор не имел никакого отношения к заявленному застройщику.

Русскоязычные юристы, работающие в Таиланде, подтверждают: подобные истории с депозитами стали настоящей эпидемией. Особую опасность представляет местное законодательство: попытка пострадавшего публично назвать мошенника в соцсетях с фотографиями может обернуться встречным иском о клевете, что усложняет давление на аферистов.

Эксперты настаивают на железном правиле: никогда не переводить деньги до физического визита. Необходимо лично осмотреть не только квартиру, но и офис компании, сверить все лицензии и документы на объект, а также проверить полномочия риелтора через официальные реестры застройщика или управляющей компании.

Ранее сообщалось, что Таиланд усилил контроль на границе и обновил требования для туристов.