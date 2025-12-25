От заявления до ремонта: россиянка через ГЖИ заставила УК устранить аварийный балкон

В Новокузнецке жительница дома на улице 40 лет ВЛКСМ сообщила в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса об аварийном состоянии ее балкона, который угрожал безопасности жильцов и проходящих мимо дома людей, сообщил VSE42.Ru .

Женщина сообщила, что ранее обращалась в управляющую компанию. Проверка инспекции подтвердила, что собственники квартиры действительно уведомляли о проблеме свою управляющую организацию — ООО «ЖКУ-3». После предписания ГЖИ компания выполнила ремонтные работы.

В настоящее время балконная плита полностью восстановлена, угроза обрушения устранена. Конструкция снова признана профильными специалистами безопасной для эксплуатации. VSE42.Ru опубликовал фото дома, где понадобился ремонт балкона.

Ранее сообщалось, что осколок канализационного люка едва не привел к трагедии в Красноярске.