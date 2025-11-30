Осколок канализационного люка едва не привел к трагедии в Красноярске

В Красноярске на улице Вейнбаума фрагмент канализационного люка едва не ранил пассажира легкового автомобиля. Инцидент произошел, когда машина, движущаяся в потоке, наехала на крышку колодца. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Красноярск».

От сильного удара кусок чугунного люка отлетел и с высокой скоростью врезался в лобовое стекло следующей позади иномарки. Осколок пробил стекло насквозь, оставив после себя пробоину и паутину трещин. Как сообщает пострадавшая автоледи, в момент происшествия в салоне находились двое ее детей.

На опубликованных кадрах видно, что металлический обломок лежит на пассажирском сиденье — именно напротив него образовалось опасное повреждение. Стекло полностью пришло в негодность. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют соответствующие службы.

