От зарплат до соцвыплат: станут ли цифровые рубли новой нормой для россиян?

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который возглавляет парламентский комитет по финансовому рынку, в своем телеграм-канале проинформировал о получении заработной платы в цифровых рублях. Он стал первым гражданином, у которого на цифровом кошелке на платформе Банка России хранятся цифровые рубли, сообщил rosbalt.ru. Корреспондент проанализировал заявления экономистов и политиков для понимания, станет ли выплата зарплаты цифровыми рублями привычным явлением для всех россиян.

В Санкт-Петербурге готовятся к запуску пилотного проекта по выплате субсидий в цифровых рублях. Как пояснила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, эти выплаты будут зачисляться горожанам на специальные счета, открытые в новой форме национальной валюты. Важной особенностью является целевой характер данных средств: в отличие от обычных операций с цифровым рублем, потратить субсидию можно будет исключительно в продуктовых магазинах на определенные, социально значимые категории товаров. Это позволит обеспечить адресность помощи и ее использование по прямому назначению.

Данная инициатива реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Согласно документу, стороны также намерены работать над развитием иных сценариев применения цифрового рубля в Северной столице и стимулировать бизнес к активному внедрению этого современного финансового инструмента.

«Городские власти ожидают, что цифровой рубль дополнит обычные способы расчетов и сделает их более безопасными», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минфине назвали идею отказаться от налички лишенной практического смысла.