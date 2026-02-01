От знака на трассе до мировой истории: на въездах в Волгоград сменили указатели на «Сталинград»

На основных магистралях, ведущих в город-герой, в воскресенье, 1 февраля, появились дорожные знаки с прежним историческим названием — «Сталинград», сообщило РИА Новости.

Данную меру городские власти предприняли в преддверии памятной даты — 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отмечаемой 2 февраля.

Такая практика символического возвращения имени «Сталинград» действует на протяжении нескольких лет. По решению местных депутатов, Волгоград официально носит свое легендарное военное имя девять раз в году — в дни, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны. В этот список, помимо годовщины Сталинградской победы, входят 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, а также 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Инициатива по смене указателей на въездах в город была впервые реализована 19 ноября 2022 года — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом — и с тех пор стала ежегодной традицией.

Сталинградская битва занимает особое место в мировой военной истории. По своим масштабам, продолжительности и численности вовлеченных сил это противостояние считается одним из величайших сражений не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

