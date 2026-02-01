Звонок в память о первом президенте: Путин пообщался с Наиной Ельциной в день 95-летия ее супруга

Президент РФ Владимир Путин в памятный день, когда отмечается 95-летие со дня рождения Бориса Ельцина, первого президента России, связался по телефону с его супругой Наиной Ельциной. Данную информацию подтвердил в беседе с представителями СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — рассказал представитель Кремля.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в уральском селе Бутка. Его политическая карьера включала руководящие посты в Свердловском обкоме и Московском горкоме КПСС. Он был избран народным депутатом СССР и возглавлял Верховный Совет РСФСР.

Историческим стало его избрание всенародным голосованием на пост президента России (тогда РСФСР) 12 июня 1991 года. В 1996 году он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке с высшего государственного поста. Его жизнь завершилась 23 апреля 2007 года.

Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем диалоге с первым президентом страны Борисом Ельциным, сообщило РИА Новости. Он пояснил, что 25 лет назад в ходе беседы выразил сомнения в своей готовности занять высший пост, поскольку не считал себя в полной мере подготовленным для этой миссии. Однако, приняв предложение, сосредоточился исключительно на поиске решений для масштабных вызовов, стоявших как перед ним лично, так и перед всей страной.

