От знаменитого Карлуши до своенравной Варвары: какие таланты скрывают пернатые жители подмосковного «Ковчега»?

В зоостудии отметили, что в новом вольере поселят трех ворон. Одна птица не имеет никаких уникальных способностей. Однако еще два жителя привлекают внимание. Это Карлуша и Варвара. Карлуша известен многим давно. Птица прославилась на всю страну умением говорить. Варвара — новый обитатель. Птица, по словам очевидцев, тоже умеет говорить. Однако она отличается своенравным характером: при включенной камере отказывается разговаривать. По этой причине пока видеофакта особенных способностей птицы нет.

По информации зоостудии, ворона Варвара поселилась в деревне, где надоедала местным жителям. Они попросили забрать птицу. Специалисты в просьбе не отказали. Они отметили, что у Варвары сложный характер, хотя первые признаки адаптации к новым условиям жизни уже заметны.

«Откуда знаем, что ее так зовут? Она сама так сказала! Да, она тоже разговаривает, но на камеру это заснять пока не удалось, потому что перед объективом птица хранит обет молчания», — уточнили новые хозяева птицы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье замечены первые вестники зимы и символы Нового года.