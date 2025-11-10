В Подмосковье замечены первые вестники зимы и символы Нового года: видео

В Балашихе замечены снегири, которых в народе принято называть предвестниками зимы и символом Нового года. О появлении птиц рассказали местные жители, сообщил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости». Старший научный сотрудник в Саратовском медицинском научном центре гигиены Юлия Алешина в беседе с REGIONS опровергла некоторые распространенные мифы о снегирях.

Биолог Юлия Алешина рассказала, что снегири не прилетают в Подмосковье из других стран. Кочующие птицы строят жилье вблизи лесной местности. Они выбираются в населенные пункты, когда сталкиваются с дефицитом еды в лесах.

По информации экспертов, снегири не относятся к редкому виду птиц. Однако их яркая окраска привлекает внимание горожан, которые воспринимают птиц по-особенному. Считается, что появление снегирей в городе связано со скорым похолоданием. В нынешнем году народная примета совпала с реальным прогнозом синоптиков. Зимой снегирей часто можно встретить в лесопарках, которые расположены в Балашихе и других округах Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Минэкологии Подмосковья рассказали, почему нельзя подкармливать водоплавающих птиц осенью.