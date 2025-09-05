В Подмосковье за неделю устранили более 140 засоров на канализационных сетях

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 148 засоров на канализационных сетях. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Больше всего засоров было ликвидировано в Орехово-Зуево, Электростали и Лосино-Петровском — 42, 38 и 29 соответственно.

Чаще всего причиной засоров является бытовой мусор: предметы цепляются за шероховатые стенки труб и образуют плотные пробки, которые полностью блокируют ток сточных вод.

В большинстве случаев засоры вызывают влажные салфетки и текстиль, пищевые отходы, бытовой мусор, которые попадают в канализацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта на очистных сооружениях Зарайска.