«Отчетливо помню особенный запах»: россиянин поделился детскими воспоминаниями о праздновании 7 ноября

Советские открытки, посвященные революции 1917 года, граждане приобретали за длительный период до 7 ноября. Житель Новосибирска рассказал, какие традиции чтили тогда россияне, сообщил atas.info.

По информации издания, в преддверии празднования годовщины Октябрьской революции россияне отправляли друг другу тематические открытки. Редакция провела анализ открыток. Главными их символами был Владимир Ленин, который ассоциировался с началом революции. На многих картинках встречается крейсер «Аврора», что также обусловлено историческими фактами: крейсер дал залп, ставший сигналом к началу штурма Зимнего дворца в Петрограде. Еще один символ праздника — красные гвоздики.

Житель Новосибирска Николай Савельев поделился воспоминаниями из детства. Его бабушка за длительный период до праздника покупала большое количество открыток. Каждый день она выделяла время для того, чтобы написать поздравления родственникам. Женщина подбирала для каждого разные слова. Открытки отправляли в другие города и республики.

«Я отчетливо помню особенный типографский запах толстенной пачки открыток, которые она специально ходила покупать на почту», — рассказал редакции Atas.Info житель Новосибирска Николай Савельев.

Горожанин рассказал, что когда все открытки были подписаны, он отправлялся с бабушкой на главный почтамт. Считалось, если посетить именно центральное почтовое отделение, корреспонденция будет доставлена быстрее.

«И я был очень горд, что мне доверяли этот важный процесс», — рассказал собеседник Atas.Info.

Ранее сообщалось, что роботы в национальных костюмах встречали гостей на ВДНХ в День народного единства.