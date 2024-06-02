Отчисленный из МГУ за сбор средств для ВСУ студент отказался возвращаться на Украину

Уроженец Одессы был отчислен из МГУ. Выяснилось, что молодой человек публиковал в социальных сетях посты, в которых содержались призывы к националистическим действиям. Украинец также организовал через интернет сбор средств на ВСУ. Его арестовали в Москве. Гулько был помещен в центр временного содержания с целью депортации из России.

Молодой человек рассказал РИА Новости, что не намерен возвращаться на родину. В МГУ он проходил обучение на факультете фундаментальной медицины. Сейчас Сергей Гулько находится за границей. Он хочет продолжить обучение в другом университете и стать квалифицированным медиком.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — рассказал Сергей Гулько.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что студент шестого курса МГУ неоднократно искал в интернете информацию, как жителю московского региона можно вступить в ряды ВСУ. Он является гражданином Украины. Получать российское гражданство не собирался. В соцсетях призывал ВСУ атаковать Москву. Неоднократно публиковал посты, в которых заверял о нежелании жить в России после окончания вуза.

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