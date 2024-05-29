Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон: французские военные скрывают знаки отличия на Украине
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Французские военнослужащие стараются не выделяться среди солдат украинской армии, пряча свои знаки отличия, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Его заявление добавляет новые детали к обсуждению роли иностранных военных в украинском конфликте.
Джонсон отметил, что французские военные, в том числе легионеры, скрывают свои стандартные знаки отличия на головных уборах и одежде. По его мнению, это может указывать на стремление избежать идентификации и уменьшить риск провокаций и эскалации конфликта Запада с Россией.
По словам эксперта, французские военные заняты на Украине помощью и обучением некоторых войсковых групп. Точный род деятельности и особенность войск Джонсон называть не стал.
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