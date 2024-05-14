Студента из Одессы отчисли из МГУ за попытку сбора средств для украинской армии

Руководство Московского государственного университета подписало приказ об отчислении одного из своих студентов. Он собирал деньги для нужд ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службы того факультета, на котором учился украинец.

Студент из Одессы Сергей Гулько учился в МГУ на факультете фундаментальной медицины. Он был задержан, а потом и арестован за националистические высказывания в интернете, а также сбор денег на нужды украинской армии. За этим последовала реакция руководства вуза, в котором учился данный студент.

«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», - заявили в Московском государственном факультете.

Гулько учился в университете на платной основе, так как не имел гражданства РФ. Он к моменту своего задержания обучался уже на шестом курсе. Помимо того, что его арестовали на 12 суток, нарушитель будет обязан выехать за пределы России. Срок его пребывания в стране сокращен.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект закона, по которому полиция сможет самостоятельно выдворять из страны иностранцев. Это будет делаться без вынесения судом соответствующего решения.