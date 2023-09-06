Отдала целую, а забрала разбитую: Под Волгоградом сотрудник автосервиса угнал авто

Под Волгоградом работник автосервиса, находясь в алкогольном состоянии, угнал машину клиентки и стал виновником ДТП, сообщает novostivolgograda.ru .

В Калачевском районе женщина обратилась к правоохранительным органам в связи с тем, что у нее угнали автомобиль. Она приехала в автосервис, чтобы оставить машину на время ремонта. Когда вернулась, автотранспортного средства не было. Автомеханики не могли объяснить, куда исчез автомобиль.

Выяснилось, что автомеханик находился в нетрезвом состоянии и решил покататься. Мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет, а затем врезался в дерево. Автомобиль перевернулся.

Автомеханик решил скрыться с места преступления. Правоохранительные органы собираются возбудить уголовное дело. Если состоится суд, то автомеханика могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Ранее стало известно, что сотрудник строительной компании решил недолго покататься на автомобиле своего начальника, не поставив его в известность. Мужчина находился в алкогольном опьянении и попал в ДТП. Открыто уголовное дело. Заявление в полицию подал владелец машины.