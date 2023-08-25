В Петрозаводске сотрудник компании угнал машину начальника и попал в ДТП

Сотрудник одной из строительных компаний Петрозаводска за один день нарушил ряд правил, что привело к заключению под стражей, сообщает karelinform.ru .

Сотрудник строительной фирмы изначально нарушил внутреннее правило компании и употребил спиртные напитки во время рабочего процесса. Ему захотелось покататься на машине. Пока директор компании был занят делами, мужчина забрал ключи и уехал на его авто.

Во время передвижения по городу, мужчина попал в ДТП. Сотрудники установили два факта: алкогольное опьянение и отсутствие водительских прав. Когда директор компании узнал, что его подчиненный без спроса поехал на автомобиле, написал заявление об угоне.

Суд будет рассматривать данное уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В пресс-службе МВД РК подтвердили факт нарушения.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали водителя. Мужчина сначала пытался уехать от правоохранительных органов, а потом убежать. Инцидент произошел в Омске. Мужчина также находился в алкогольном опьянении и ездил по городу без водительских прав.