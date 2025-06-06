Отдых на природе: сколько приготовить денег на покупку необходимых аксессуаров

Аналитики Авито рассказали, что спрос на товары для отдыха на природе заметно увеличился. Эксперты назвали стоимость наиболее популярных запросов, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, в преддверии летнего сезона увеличивается спрос на палатки. В нынешнем году их популярность выросла на 23%. Россияне приобретают новые палатки в среднем за 5 тыс. руб. На вторичном рынке товар стоит около 2 тыс. руб. На отдыхе также понадобится тент, туристический коврик, спальник и фонарик.

По данным издания, для водного отдыха россияне приобретают каяки, сапборды и байдарки. Так, сапборд в среднем стоит 9 тыс. руб. Для покупки байдарки предстоит выделить из семейного бюджета 24 тыс. руб. Цена не пугает отдыхающих. Спрос на товар в нынешнем сезоне вырос на 89%. Рафты предложены на сайтах объявлений по цене около 44 тыс. руб. Кроме того, россияне активно приобретают дополнительные аксессуары, например, весла и спасательные жилеты.

По информации издания, во время отдыха на природе россияне предпочитают готовить еду на костре. Новые мангалы стоят примерно 5 тыс. руб. Более дешевые варианты встречаются на вторичном рынке. Можно найти предложения за 1 тыс. руб.

Летом можно приятно провести время возле водоемов. Где отдохнуть у воды всей семьей в Московской области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».