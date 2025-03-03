Отец Дмитрий пояснил, кому в Великий пост разрешено заниматься сексом

Отец Дмитрий рассказал, что церковь чтит семью. Супруги, которые решили придерживаться поста, не должны отдалятся друг от друга и терять духовную связь. Если одному из партнеров сложно отказываться от интимной жизни, то супруги могут выполнять другие правила Великого поста. Отказ от секса приветствуется, но он не должен наносить вред отношениям.

Священнослужитель призвал относиться к периоду поста как к времени, когда человек очищается духовно. Верующему важно укрепить свою связь с Богом, уделять время себе и заботиться об окружающих людях.

Не стоит воспринимать пост как способ снизить вес. Новосибирский священнослужитель отметил, что людям с хроническими заболеваниями разрешено строго не придерживаться ограничений в питании. Строгий запрет во время поста наложен на алкоголь и нецензурную брань. Священнослужитель призвал россиян на постоянной основе отказаться от употребления спиртных напитков, которые препятствуют духовному развитию человека. Сквернословие — это грех. Важно всегда следить за речью.

Ранее отец Илия рассказал, можно ли супругам нарушать телесный пост.