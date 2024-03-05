Отец и брат женщины, выгнавшей военного из кофейни, оказались бойцами СВО

Источник ИА Регнум сообщил, что родственники Алены Бойко-Полякевич, которая выгнала из кафе военного СВО, сами принимают участие в специальной военной операции.

Недавно из зоны СВО вернулся двоюродный брат женщины, который получил ранение. Теперь он проходит курс лечения. В зоне специальной операции также находится отец владелицы кафе. Сама Алена в настоящее время покинула Россию из-за критики в ее адрес.

Источник ИА Регнум утверждает, что Алена никогда не испытывала ненависти по отношению к военным СВО. На Донбассе проживает бабушка женщины, поэтому она прекрасно знает о страданиях жителей новых регионов и всегда сопереживает им. Контент ее социальных сетей говорит об обратном, отмечает ИА Регнум. Женщина часто критиковала СВО.

Родственники утверждают, что Алена просила посетителя покинуть помещение не из-за того, что он военный, а в связи с некорректным поведением мужчины в общественном месте.

«Отец Алены на СВО на стороне России. Алена не против бойцов. Это один человек пришел в кафе и дискредитировал сам себя и всех остальных героев СВО. Она признает, что поступила неправильно, опубликовав такие посты. Тупые и глупые посты двухлетней давности об СВО сейчас вытащили наружу, и я понимаю людей. Но за два года ее мнение поменялось. Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе», — утверждают родственники Алены.

Ранее мы сообщали, что из Можайска отправили более 300 литров домашнего борща и рассольника солдатам в зону СВО.