Отец исполнительницы песни «Сигма-бой» отреагировал на новость о проверке Генпрокуратуры

Отец одной из исполнительниц и создатель хита «Сигма-бой» Михаил Чертищев высказал мнение, что танцы девочек отвечают современным трендам и не несут в себе никакого сексуального подтекста, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить трек «Сигма-бой». Общественники считают, что танцы девочек, которые были сняты для клипа на песню, сексуализированные.

«Очень странно, что православные организации увидели в этом сексуализацию. Потому что, смотря на танцы 11- и 12-летних девочек, нормальные люди не будут думать о каких-то странных вещах», — высказал мнение Михаил Чертищев.

Собеседник «Абзац» заявил, что сотрудники правоохранительных органов не связывались с ним по данному вопросу. Он рассказал, что ранее общественники обращались к правоохранителям из-за нарядов участниц коллектива. Активисты посчитали их юбки слишком короткими. Была проведена проверка. Предположения организации были опровергнуты. По мнению Михаила Чертищева, нынешние обвинения общественников также окажутся беспочвенными.

«Естественно, такие вещи изначально не закладывались, потому что это наши дети, мы пристально следим за тем, чтобы все было без таких проявлений», — поделился Чертищев.

Ранее депутат Бессараб в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказала мнение, стоит ли в России запретить трек юных исполнительниц «Сигма бой».