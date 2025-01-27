«Сигма бой» хотят запретить в России за сексуализацию детей: власти выступили с неожиданной позицией

Песня «Сигма бой» от юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской понравилась не всем не только в России, но и в Европе. Однако в Госдуме РФ не видят необходимости в запрете завирусившегося трека, высказалась депутат Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить на Западе песню «Сигма бой», потому что она пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». В России же в клипе на трек увидели сексуализацию детей. Представители движения «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру РФ — в ведомстве начали проверку хита из-за откровенных танцев школьниц, пишет телеграм-канал Mash.

По словам депутата Бессараб, нет ничего плохого в том, что песня российских блогеров вошла в чарты даже недружественных стран.

«Если ко всем без исключения исполнителям, в том числе к молодежи, относиться с требованием немедленно запретить, то мы далеко продвигаться не будем. Я помню только то, что девочка поет про мальчика. Что в этом такого? Судя по припеву, ничего страшного там не наблюдала», — высказалась Бессараб.

Депутат не видит смысла в запрете песни. Кроме того, Бессараб отметила, что после всеобщего внимания к композиции ей придется послушать ее в полном объеме.

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