Предприниматель Эррол Маск высказал мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер не принимает никаких политических решений самостоятельно, сообщило РИА Новости. По мнению спикера, политик получает инструкции от сторонних лиц.

По мнению Маска-старшего, премьер-министр Стармер получает инструкции из-за рубежа, которых строго придерживается при управлении Британией. Бизнесмен обратил внимание, что при возникновении любой проблемы политик направляется в Давос. Он уверен, что там премьер получает инструкции. По возвращению домой он начинает их исполнять.

«Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще», — отметил предприниматель Эррол Маск.

По мнению бизнесмена, такое поведение не может не настораживать. Стармер занимает высокий пост. В его обязанности входит контроль эффективной работы правительства и принятие законов, направленных на благоприятное развитие страны. Политик же выполняет указания неизвестных лиц, не имеющих отношение к Британии. По мнению Маска, такое поведение вызывает недовольство у граждан.

Ранее сообщалось, что отец основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетил в Москве «Форум будущего — 2050», на котором присутствовал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».