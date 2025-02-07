Отец отличника, которого избили дети мигрантов, заявил о давлении руководства лицея

Отец отличника из тюменского лицея, которого избили мигранты, заявил о давлении со стороны руководства учебного учреждения, сообщил nashgorod.ru.

Издание напомнило, что конфликт школьников привлек внимание всей России. Во время драки на школьном дворе 16-летний сын мигрантов, недавно получивший гражданство РФ, кричал, что русских «надо всех убивать». Отец пострадавшего ребенка рассказал, что после у него состоялся разговор с директором лицея. По его словам, мужчине дали понять, что не стоило привлекать внимание общественности и на всю страну заявлять о конфликте.

«Комментариев СМИ мы никаких не даем», — заявила «Нашему Городу» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Велижанина.

По данным издания, пострадавшего мальчика поставили на внутришкольный учет. Отец рассказал, что ребенок учится на отлично. Ранее проблем с поведением не было. Драка началась не по инициативе школьника. По мнению отца, внутришкольный учет — способ мести за огласку.

«Моего ребенка поставили наряду с его обидчиком на внутришкольный учет, как проблемного подростка. Хотя оснований для того не был — он отличник, с поведением, дисциплиной и посещаемостью тоже проблем нет», — рассказывает «Нашему Городу» Михаил.

В распоряжении редакции есть официальный ответ руководства лицея на обращение по вопросу постановки на учет. В нем указано, что на внутришкольный учет ставят учащихся, совершивших противоправные действия. Правило внесено в Положение лицея №93. В ответе указано, что у организации были основания поставить школьника на учет.

Отец мальчика рассказал, что школьнику три раза провели репозицию носа. По его словам, исправить искривление на данный момент не удалось.

«Врачи говорят, что надо будет проводить еще риносептопластику после достижения 20-летнего возраста, когда полностью сформируется скелет», — рассказал Михаил.

Ранее сообщалось, что директора дагестанской школы отстранили из-за подравшихся учителей.