Директора дагестанской школы отстранили из-за подравшихся учителей

В селе Хлют Рутульского района Дагестана временно отстранили от работы директора школы. Причиной стала драка между педагогами, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации района.

В субботу, 1 февраля, в дагестанских Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлён конфликт между преподавателями в школе села Хлют Рутульского района. По информации, полученной из источников, одна из учительниц получила травмы в результате потасовки.

«Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с учителями были рассмотрены вопросы, связанные с управлением школой и рабочей обстановкой.

Районная администрация сообщила, что материалы будут тщательно изучены Министерством образования, которое примет окончательное решение в соответствии с установленными правилами.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним самостоятельно менять имя.