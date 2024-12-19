Отец пропавшей в Дагестане спортсменки опасается уголовного преследования

Николай Цомартов, чья дочь пропала в Дагестане в феврале 2024 года, заявил об угрозах. По его словам, предостережения поступают в адрес членов его семьи, сообщила rostovgazeta.ru.

21-летняя Анна Цомартова пропала в Дагестане после спортивных соревнований. О деталях ее исчезновения рассказано в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Поиски девушки продолжаются. Так, появилось предположение, что студентка находится в Дубае. Похожая на нее девушка была замечена на фото. Отец рассказал RostovGazeta, что не возлагает надежд на экспертизу фотографии.

«Экспертиза вряд ли покажет наша дочь на фото или нет — лица же не видно. Экспертиза, скорее всего, подтвердит типаж. А что это даст?» — делится мнением Николай Цомартов.

Со слов Николая Цомартова, его семье угрожают из-за активных поисков дочери. Мужчина рассказал, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Он уверен, что поводов для этого нет. По мнению Николая, причин для увольнения из правоохранительных органов также не было. На данный момент он не смог восстановиться в должности после увольнения из-за публикации детского стихотворения. Мужчина подал апелляцию и будет добиваться, чтобы ему позволили вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Цомартов связывает свое увольнение из полиции с исчезновением дочери в Каспийске.