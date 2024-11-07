Цомартов связывает свое увольнение из полиции с исчезновением дочери в Каспийске

Николай Цомартов уверен, что недавнее увольнение из правоохранительных органов связано с его намерением привлечь к ответственности виновных в пропаже дочери Анны Цомартовой, сообщила rostovgazeta.ru.

Девушка исчезла после соревнований в Каспийске. Отец ростовской студентки рассказал, что 17 сентября его уволили из полиции. Мужчина опубликовал в телеграм-канале детское стихотворение. В правоохранительных органах провели проверку. Официально высказывания признали порочащими честь сотрудника полиции. Однако Николай уверен, что увольнение напрямую связано с исчезновением дочери.

«Видимо, кто-то слишком близко воспринял эти строки на свой счет. <> Увольнение я связываю с исчезновением дочери и с ситуацией по ее поиску. От меня это даже не скрывалось. Но рассказать все я не могу», — рассказал отец пропавшей после соревнований в Каспийске студентки.

Мужчина считает, что в данном деле много несоответствий. В санатории не работала одна из камер видеонаблюдения. Николай предполагает, что девушку насильственным способом вывезли за пределы территории оздоровительного учреждения. Материалы дела не сразу передали в Москву. В соцсетях и мессенджерах активно распространяли информацию, что студентка покончила жизнь самоубийством, а также находилась в подавленном психологическом состоянии. Отец уверен, что есть вышестоящие лица, которые стараются скрыть правду.

«В частности, появился даже специально организованный третий Telegram-канал, который своей задачей ставит сутками выливать грязь на нашу семью. Делается это в интересах одного влиятельного человека, которого мы и пытаемся привлечь к ответственности», — отметил собеседник RostovGazeta.

Николай не сомневается, что его дочь жива.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собраны все детали пропажи девушки, которая ушла к морю после поражения на соревнованиях и испарилась.