Отец-священник и сын-фигурист: почему семья Гуменников оказалась в «списке врагов»?

Российский фигурист Петр Гуменник попал в базу данных сайта «Миротворец»*. Как сообщает издание «Постньюс», 23-летнего мастера спорта международного класса обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно опубликованной на экстремистском украинском портале информации, спортсмен якобы участвует в распространении пропаганды и, по утверждению авторов ресурса, оправдывает «военную агрессию России». Основанием для внесения в реестр послужили несколько обстоятельств. В их числе — фотография Гуменника с шоуменом Стасом Барецким, известным своей пророссийской позицией, а также визит самого фигуриста в Мариуполь, который на сайте называют «оккупированным».

По данным издания, параллельно в базу была добавлена информация об отце спортсмена — протоиерее Олеге Гуменнике. Он служит в храме, занимающемся направлением гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Петр Гуменник выступает в одиночном катании. В сентябре 2025 года он успешно прошел квалификацию и завоевал право участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заняв первое место на отборочном турнире.

Ранее сообщалось, что хоккеист НХЛ Гребенкин попал в базу «Миротворца»* после чествования павшего военного.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.