Отец умершего баскетболиста Тиммы назвал причину непростых отношений с семьей сына

Отец умершего баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы в беседе с корреспондентом РЕН ТВ высказал мнение, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова препятствовала его общению с родными.

Тимма-старший высказал мнение, что взрослые люди должны сами выбирать вторую половинку, и никто не имеет права вмешиваться в их отношения.

«Никто же не мог знать, чем это все закончится», — сказал Райтис Тимма.

Отец умершего баскетболиста отметил, что первое время у него складывались нормальные отношения с супругой Тиммы Анной. Певица поздравляла его с праздниками и выходила на связь. Ситуация изменилась после одного несчастного случая.

«Ну, вот был один несчастный случай, когда собака Мамба была у нас. Она в лесу попала под машину. И вот в тот день, это было 11 ноября 2021 года, собака умерла», — рассказал отец баскетболиста.

Отец Тиммы рассказал, что после несчастного случая с собакой его сын и невестка заблокировали все контакты и прекратили общение. На связь прекратили выходить дети певицы, с которыми Тимма-старший также был знаком. Мужчина достоверно не знает, кто был инициатором данного решения — сам баскетболист или певица Седокова. Отец Тиммы признался, что надеялся на изменения в отношениях с сыном и его семьей.

«Ну, думаю, что не кто иной, как Анна, этому способствовала. Она же сама тоже свою семью не очень любит <…> Поэтому она решила, что надо как-то сделать так, чтобы и у Яниса так было», – подытожил Райтис Тимма.

Ранее сообщалось, что отец баскетболиста Тиммы рассказал о проблемах с захоронением сына.