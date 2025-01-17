Отец баскетболиста Тиммы рассказал о проблемах с захоронением сына

Прах баскетболиста Яниса Тиммы до сих пор не захоронен. Об этом сообщил отец спортсмена, его рассказ привело издание StarHit.

У отца спортсмена возникли проблемы с документами, которые необходимы для похорон.

«Российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», — указал он.

Отец Тиммы также добавил, что не собирается развеивать прах сына, по его мнению, это было бы нехорошо. Сейчас всеми проблемными вопросами занимается его супруга.

Помимо этого, у правоохранителей Латвии возникли сомнения в самоубийстве баскетболиста. Они завели по этому поводу уголовное дело. В связи с этим бывшая супруга Тиммы Сана Оша попросила всех поклонников умершего спортсмена не применять к нему слово «самоубийство». По ее мнению, в этой смерти вопросов гораздо больше, чем ответов.

Ранее латвийские криминалисты допустили, что самоубийство могло быть подстроено. Их выводы не совпали с теми, что были сделаны в Москве. По их мнению, Тимму могли довести до того, что он покончил с собой.