Отказ от фитнес-браслета: подмосковный врач назвал три доступных принципа полезной ходьбы

По информации издания, некоторые люди активно пользуются фитнес-браслетами. Они следят за количеством шагов. Однако эксперт Андрей Осипов считает, что важно следить за качеством пеших прогулок. Специалист назвал три доступных принципа полезной ходьбы. Первый — длительность прогулки. Ежедневные прогулки без остановки по 10–15 минут снижают риск проблем с сердцем. Идеальное время — вечер. Перед сном рекомендовано ходить минимум по полчаса.

«Польза для сердца проявляется тогда, когда человек ходит без остановки не менее 15 минут. Короткие переходы до пяти минут, даже если их много, почти не защищают сердечно-сосудистую систему», — сказал REGIONS Осипов.

Специалист называл второй принцип — не делать прогулки принужденными. Например, можно отказаться от лифта. В домашних условиях прогулки заменит беговая дорожка. Во время парковки лучше выбирать дальнее место, чтобы увеличить время ходьбы. По мнению эксперта, важно контролировать нагрузку. В этом заключается третий принцип — человеку стоит научиться чувствовать потребности тела. К рекомендациям в первую очередь стоит прислушаться людям с сидячим образом жизни.

«Слушайте свое тело. Чтобы прогулка принесла реальную пользу, важно контролировать нагрузку. Если ваш пульс держится в пределах 120-140 ударов, вы выбрали отличный темп. В таком ритме хорошо идти около часа. Легкое потоотделение — верный признак того, что тренировка идет правильно», — уточняет врач.

