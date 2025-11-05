Спорт как лекарство: физическая активность снижает риск профессионального выгорания на треть

Регулярная физическая активность может стать мощным противоядием против профессионального выгорания и депрессии. По словам HR-эксперта Владислава Быханова, уровень депрессивных состояний среди людей, ведущих активный образ жизни, почти на треть ниже по сравнению с теми, кто пренебрегает спортом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что секрет эффективности тренировок кроется в их комплексном воздействии на психическое состояние сотрудников. Физические нагрузки способствуют повышению концентрации внимания, улучшению памяти и ускорению реакции. Работники, занимающиеся спортом, демонстрируют более высокий уровень энергии, меньше утомляются и легче переносят стрессовые ситуации, что напрямую сказывается на производительности труда и климате в коллективе.

По мнению эксперта, такая статистика создает прямые экономические предпосылки для инвестиций в здоровье сотрудников. Работодателям становится выгодно внедрять корпоративные программы, включающие организацию спортивных мероприятий, предоставление абонементов в фитнес-клубы или обустройство тренажерных зон непосредственно в офисе.

Он резюмировал, что итогом системного подхода к популяризации спорта становится формирование взаимовыгодной ситуации: сотрудники получают надежный инструмент борьбы со стрессом и усталостью, а компании - более продуктивных, мотивированных и лояльных специалистов, способных эффективно справляться с рабочими нагрузками.

