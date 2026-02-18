Отказался говорить: осужденный по делу о терактах в Minecraft снова под следствием

Осужденный по террористической статье 20-летний Никита Уваров* в рамках возбужденного нового уголовного дела воспользовался правом не свидетельствовать против себя самого (51 статья Конституции), сообщил prmira.ru.

Молодой человек подозревается в участии в деятельности организации, которая в России признана экстремистской, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что осужденный во время нахождения в колонии в феврале и июле 2025 года знакомил заключенных с правилами поведения, характерными для «законов» криминального мира.

«Ранее мужчина по приговору суда был признан виновным в совершении ряда преступлений против общественной безопасности и общественного порядка (ст. 205.3, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1, ч. 2 ст. 222.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии», — указано в сообщении ведомства.

Мама молодого человека подтвердила телеграм-каналу «Борус» информацию о возбуждении нового уголовного дела, сообщил NGS24.RU. Адвокат Владимир Васин проинформировал, что в момент появления новостей о возбуждении нового дела находился за пределами населенного пункта. Он детально ознакомится с информацией после возвращения.

Никита Уваров входил в группу из трех канских школьников, которых задержали сотрудники ФСБ летом 2020 года. На тот момент 14-летним подросткам вменили создание террористического сообщества. Это дело сделало их самыми молодыми фигурантами подобных обвинений в России.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.