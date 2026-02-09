Шутка с пожизненным сроком: что грозит задержанным после звонков о взрыве в «Москва-Сити»

Задержанных в «Москва-Сити» после звонка о возможном взрыве одной из башен могут привлечь к ответственности по статье УК РФ «Террористический акт», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что трое неизвестных заявляли о намерении взорвать одну из башен «Москва-Сити». Экстренные службы прибыли по сообщению о минировании к зданию жилого комплекса Neva Towers в 1-м Красногвардейском проезде. Отмечается, что в ночное время в апартаментах на 75-м этаже проходила вечеринка. Участники, предположительно, неоднократно звонили в экстренные службы, сообщая о возможном взрыве, а также заявляли о якобы имевших место избиениях и угрозе их жизни. Звонивших задержали. По предварительной информации, они могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Юрист Капштык отметил, что минимальным наказанием для них может быть привлечение по уголовной статье «Хулиганство» за заведомо ложный донос.

«Если будет более жесткий подход, то за угрозу террористического акта может быть срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Если это была действительно шутка, то она не удалась, и ответственность будет самая строгая», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, сейчас задача для дознавателей и следователей установить все обстоятельства этого звонка.

«Если по результату обысков не было найдено предметов, это еще не значит, что их нет. Они могут быть спрятаны в каких-либо лифтовых шахтах и ящиках коммунальных систем. Если это пьяная выходка или просто у кого-то появилось желание таким образом подурачиться, то это ему очень дорого встанет, потому что на сегодняшний день борьба с терроризмом — одна из самых актуальных и жестких», — заключил Капштык.

