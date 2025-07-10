Откладывают личинки на глазах человека: биолог пояснила, почему стоит бояться насекомых

Доцент кафедры биологии, химии, экологии и методик обучения естественно-географического факультета Мининского университета Надежда Киселева предупредила, что некоторые насекомые могут быть опасными для человека, сообщил newsnn.ru.

Эксперт рассказала, что оводы для откладывания личинок выбирают волосяной или кожный покров, слизистые оболочки. Насекомые не кусаются, однако личинки на человеческом теле провоцируют сильные болевые ощущения. Киселева призывает обращаться за медицинской помощью. Чаще всего оводов можно встретить с большими стадами животных.

Эксперт также предупредила, что слепни — переносчики многих заболеваний. Их укус оставляет на теле красные пятна, которые нередко начинают воспаляться и гноиться. В случае укуса биолог рекомендует обрабатывать пораженный участок тела антисептиками. Еще одна опасность исходит от клещей. Насекомые способны переносить различные заболевания. После снятия клеща с тела его необходимо сдать на проверку в лабораторию.

«Комары могут переносить целый ряд других заболеваний, а также паразитов. Если вас искусали и вы после этого плохо себя чувствуете, следует обратиться к врачу», — сообщил newsnn.ru.

Эксперт рекомендует проявлять осторожность вблизи гнезд шершней и ос. Насекомые в желании защитить потомство могут проявлять агрессию при приближении человека к их обитанию. Многочисленные укусы способны спровоцировать сильное отравление организма.

Ранее подмосковный врач Шмелева перечислила людей, кого чаще кусают комары.