«Откройте форточку»: кемеровские власти ответили пассажирам, задыхающимся в 30-градусной жаре

В Кемерове пассажиры автобусов вынуждены ездить в тридцатиградусную жару и задыхаться от духоты. Власти в ответ рекомендуют просто открывать форточки. Горожане массово обратились в чат губернатора Ильи Середюка с просьбами навести порядок в общественном транспорте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, местные жители информируют в чате губернатора о неполадках в системе охлаждения общественного транспорта. Одна из жительниц рассказала, что кондиционер в автобусе № 23 по-прежнему не работает.

«Когда в автобусах будут кондиционеры, чтобы люди в обморок не падали от духоты?» — жалуются местная жительница в чате.

Чиновники пообещали проверить ситуацию и устранить неполадки на маршруте № 23. Однако это вызвало возмущение у пассажиров других автобусов — они тоже хотят ездить в комфортных условиях. Тем, кто жалуется на остальных маршрутах, по словам горожан, ранее посоветовали то же самое — открыть окна.

«В случае отсутствия кондиционера можно открыть люки или форточки. При необходимости можно обратиться за помощью к водителю», — пишет пресс-служба мэрии города.

Пока кемеровчане страдают от жары, по данным издания в Новокузнецке отчитались об успехах. Там отремонтировали шесть систем кондиционирования.

Ранее в Московской области рассказали, как будет работать общественный транспорт 12 июня.