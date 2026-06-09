В Московской области рассказали, как будет работать общественный транспорт 12 июня

В Подмосковье скорректируют график работы общественного транспорта в связи с празднованием Дня России. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило особый режим движения, чтобы пассажиры могли комфортно планировать поездки в праздничный и последующие выходные дни.

Чтобы сохранить привычную транспортную доступность, автобусное сообщение выстроят по измененному расписанию. Так, 12 и 13 июня автобусы будут курсировать по субботнему расписанию, а 14 июня движение организуют по воскресному графику.

Для пассажиров электричек также подготовили специальный план движения: 11 июня — поезда пойдут по графику пятницы, 12 и 13 июня — режиму субботы, 14 июня — воскресному расписанию, 15 июня — вернутся к режиму понедельника.

С учетом ожидаемого увеличения числа поездок в праздничные даты перевозчики вводят 18 дополнительных поездов. Это позволит избежать переполненности составов и сократить время ожидания на платформах. Среди дополнительных рейсов:

№7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 — 12, 13, 14 июня,

№7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) — 12, 13, 14 июня,

№7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) — 15 июня,

№7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир — 12, 14 июня,

№7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) — 12, 14 июня,

№7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов) — 12, 13 июня,

№7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 — 13 июня,

№7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) — 11, 13 июня,№7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) — 13 июня.

Также вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец 11 июня будет назначен поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.