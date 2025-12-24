«Откровенно ржут»: фото удалено, но скандал остался — улыбки чиновников на траурной церемонии всколыхнули Сеть

Депутат Думы ХМАО Алексей Савинцев опубликовал пост, в котором осудил поведение чиновников во время церемонии награждения погибших бойцов СВО, сообщил muksun.fm. Редакция обратилась за комментариями к главе администрации Советского района.

Депутат Думы ХМАО обратил внимание, что на фото видны чиновники, которые переговариваются и улыбаются. Алексей Савинцев напомнил, что на мероприятии присутствовали жены и матери военнослужащих, которые погибли во время выполнения боевого задания в зоне СВО. Депутат уверен, что во время подобных встреч улыбки чиновников — проявление неуважения к памяти погибших, а также к их родным, переживающим горе.

«Чиновники просто откровенно, простите, ржут, когда матери и жены получают ордена и медали посмертно за своих сыновей и мужей. За тех, кто погиб, выполняя воинский долг», — возмутился Алексей Савинцев и призвал героев фото публично извиниться перед семьями погибших.

Администрация Советского района сразу прокомментировала инцидент. Общественности сообщили, что фото было сделано до начала церемонии вручения наград. Во время мероприятия никто из чиновников не позволял себе улыбаться и разговаривать. Фото было удалено.

«Надо разобраться. Я сейчас в командировке, но уже запрашиваю всю информацию. Я никого прикрывать не собираюсь», — заявил глава Советского района Евгений Буренков.

Журналисты Муксун.Fm рассказали Буренкову, что фото было удалено. Глава выразил уверенность, что это не освобождает никого от ответственности. Он намерен детально разбираться в ситуации. Наказание будет жестким, заверил глава района. По его мнению, улыбки и до и после такого мероприятия неприемлемы.

Исполняющий обязанности главы Советского района, первый заместитель Владимир Скородумов заявил, что не проинформирован о конфликте. Он уточнил, где можно посмотреть фото.

«Я ничего не знаю», — ответил журналисту Муксун.Fm Владимир Скородумов.

