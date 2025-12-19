Профсоюз работников здравоохранения РФ вручил награду Герою России Людмиле Болилой из Ступино
Федеральный профсоюз работников здравоохранения наградил жительницу Подмосковья
Фото: [Профсоюз здравоохранения РФ]
Профсоюз работников здравоохранения РФ вручил награды профработникам и активистам профсоюза медучреждений, которые проявили мужество при оказании помощи в зоне СВО. В число награжденных вошла жительница Подмосковья Людмила Болилая, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Болилая — фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи и Герой России. Она получила медаль профсоюза «За самоотверженность и профессионализм».
«В зоне риска цена жизни возрастает многократно. Медики, сами подвергаясь риску, знают цену этой жизни, цену ожидания и ответственности за тех, кто сегодня находится на передовой», - сказала Болилая.
Церемония награждения прошла в Зале Славы Музея Победы. В общей сложности награды получили более 70 человек из 61 региона.
