В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 17 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн транспортных средств, что на 0,5% меньше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трасса М-4 «Дон», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве добавили, что в некоторых районах области ожидается дождь, поэтому водителям особенно важно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.