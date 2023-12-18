Открытие Зининского путепровода в Уфе в очередной раз перенесли

Спикер сообщил, что сроки переносятся минимум на неделю. Однако, это уже не первые изменения в графике сдачи объекта в Уфе. Строительство началось в 2021 году. Его завершение анонсировалось на 2023 год (лето).

В ходе работ выявили нарушения. Завели уголовное дело в связи с отклонением одной из опор. В случае эксплуатации опора могла упасть, спровоцировав угрозу жизни и здоровью людей. К ответственности привлекли сотрудников организации, которые разрабатывали план и тех, кто одобрял его.

Осенью 2023 года строители ликвидировали нарушения, что отразилось на конечной дате сдачи объекта. Позже анонсировали, что к 17 декабря работы завершат. Теперь сообщается, что необходимо подождать еще примерно неделю. Константин Паппе отмечает, что коррективы в работу вносят погодные условия.

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