Открытие Зининского путепровода в Уфе в очередной раз перенесли
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Начальник уфимского Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе проинформировал о переносе сроков открытия Зининского путепровода, сообщает mkset.ru.
Спикер сообщил, что сроки переносятся минимум на неделю. Однако, это уже не первые изменения в графике сдачи объекта в Уфе. Строительство началось в 2021 году. Его завершение анонсировалось на 2023 год (лето).
В ходе работ выявили нарушения. Завели уголовное дело в связи с отклонением одной из опор. В случае эксплуатации опора могла упасть, спровоцировав угрозу жизни и здоровью людей. К ответственности привлекли сотрудников организации, которые разрабатывали план и тех, кто одобрял его.
Осенью 2023 года строители ликвидировали нарушения, что отразилось на конечной дате сдачи объекта. Позже анонсировали, что к 17 декабря работы завершат. Теперь сообщается, что необходимо подождать еще примерно неделю. Константин Паппе отмечает, что коррективы в работу вносят погодные условия.
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