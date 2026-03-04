Открытое пламя и черные клубы: очевидцы сняли пожар на стройплощадке у музейно-театрального комплекса

В среду, 4 марта, в социальных сетях появились фото от жителей Кемерова с клубом дыма. Горожане уверены, что с самого утра горит территория музейно-театрального комплекса — самой обсуждаемой стройки последний лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент выяснил, что частично жители оказались правы.

По информации издания, комплекс расположен в Центральном районе по Советскому проспекту. Клуб дыма видели с разных районов города. Горожане предполагали, что пожар масштабный. Жители присылали фото местным телеграм-каналам. Выяснилось, что возгорание началось не в самом здании комплекса, который строится, а вблизи него.

В соцсетях некоторые местные жители информировали, что «бытовка» (строительный вагончик) загорелся на территории строительства другого объекта. Очевидцы утверждали, что видели из вагончика открытое пламя. Спасатели МЧС Кузбасса подтвердили информацию.

В пресс-службе ведомства сообщили, что один вагончик выгорел полностью. На территории находится еще один объект, который поврежден частично. Сотрудники разбираются в причинах пожара. Никто из людей не пострадал.

