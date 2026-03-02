Разбитые окна в детсаду и пожары в частном секторе: что известно о разрушениях в Новороссийске?

Массированная атака украинских беспилотников на Новороссийск привела к ранениям мирных жителей и масштабным разрушениям жилого фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы города Андрея Кравченко, в результате налета пострадали 102 объекта, среди которых 61 частное домовладение и 41 многоквартирное здание. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, а рабочие группы продолжают обход территорий для оценки фактического ущерба.

Медицинская помощь потребовалась семи горожанам. Пятеро из них госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести, включая 15-летнего подростка, получившего осколочное ранение ноги. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Восточном районе города, где падение обломков дронов спровоцировало пожары в трех частных домах.

Кроме того, взрывная волна повредила здание детского сада в селе Мысхако — там выбиты окна и двери в пяти группах. Детей на время восстановительных работ планируют распределить по другим помещениям внутри образовательного учреждения. Ожидается, что уличное освещение и подача газа будут полностью восстановлены в течение нескольких дней.

Ранее пять полицейских погибли в результате удара ВСУ по отделению МВД на Херсонщине.