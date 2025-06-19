Открытый люк в центре Кемерово: стало известно, как быстро на проблему отреагировали в мэрии

По информации издания, фотография открытого люка появилась в телеграм-канале. Горожане были обеспокоены тем, что в открытую яму легко можно провалиться. В зоне риска — маленькие дети, которые часто энергичные и активные. Люк находится возле тротуара на аллее. Горожане отметили, что достаточно оступиться, чтобы провалиться. Фотография появилась утром четверга, 19 июня.

Корреспондент «Сибдепо» выехал по указанному адресу, чтобы оценить состояние люка. Яма уже была закрыта деревянным поддоном. Сверху специалисты обмотали конструкцию сигнальной лентой, чтобы привлечь внимание местных жителей и предупредить о возможной опасности.

В администрации Кемерово проинформировали, что на проблему отреагировали сразу после поступления информации. Вечером 18 июня люк уже был огражден. На протяжении дня на место происшествия прибудут специалисты. Они установят люк и обеспечат безопасность колодца.

Ранее стали известны причины длительного ожидания ремонтных работ в жилых зданиях Кемерово.