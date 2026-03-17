Открытый перелом на уроке музыки: в Наро-Фоминске педагог прижала пальцы девочки крышкой пианино

В Наро-Фоминском городском округе разворачивается проверка по факту травмирования ребенка в частном дошкольном учреждении. Несчастный случай произошел во время музыкального занятия: педагог, закрывая крышку пианино, не заметила пальцы маленькой воспитанницы. Массивная деревянная крышка прижала руку девочки, сообщил REGIONS.

По информации издания, родители оперативно обратились к медикам. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом пальца. Инцидент не остался без внимания регионального детского омбудсмена. Ксения Мишонова взяла ситуацию на личный контроль.

По данным издания, в отношении администрации частного сада решается вопрос о привлечении к ответственности. Проверка должна установить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям сотрудников учреждения.

