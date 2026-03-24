«Откуда она взялась?»: в Новокузнецке посреди снега горожанин обнаружил живую бабочку

В Кузбассе посреди снега наблюдательный житель заметил бабочку. Он снял необычное явление на видео, которое появилось в местном телеграм-канале, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, в Новокузнецке на улице Косыгина горожанин случайно заметил и снял на камеру живую бабочку, которая порхала посреди марта. Неожиданная встреча вызвала у мужчины приятное удивление, и он задумался, каким образом насекомое могло оказаться на улице в такое время.

По информации издания, автор опубликованного видео предположил, что если крылатые создания уже начали просыпаться, значит, весна наконец-то вступила в свои полноправные владения. В видео удивленный кузбассовец обратился к бабочке, откуда она взялась. Мужчина уточнил, что насекомое двигается. Он слегка прикоснулся к крылышкам — бабочка сразу их соединила.

