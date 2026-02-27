«Откуда столько злости?»: россиянин призвал живодеров остановиться после гибели трех псов

Житель Белова опубликовал в Сети пост, в котором рассказал о гибели собаки по кличке Жека, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Мужчина уверен, что пса целенаправленно отравили. Он обратился к людям, которые совершили такой поступок.

Автор рассказал, что пес жил без хозяина. Собака со временем прибилась к стае других собак. Периодически она посещала автора поста, который и дал ей кличку. Мужчина рассказал, что животное всегда было добрым и послушным.

По словам автора поста, при появлении постороннего человека Жека всегда лаял, но быстро успокаивался. Пес мог сразу же лечь на спину и позволить себя погладить. Местные дети нашли с собакой общий язык: много времени проводили вместе.

По данным автора поста, собаку отравили. Предположительно, причиной стало то, что собаки часто приходили к местной школе. Кроме Жеки, погибли еще две собаки: черный лабрадор и небольшой песик по кличке Филя. Мужчина уверен, что животные никогда никого не кусали, не проявляли агрессию, не были причиной для опасений горожан.

«Их я не нашел. У Жеки хватило сил забежать в гараж и умереть внутри», — пишет мужчина.

Автор обратился к тем, кто совершил такой поступок. Он считает, что жесткое обращение к животным — плохой пример для детей, которые могли стать свидетелями гибели собак. Россиянин призвал людей остановиться. Он не понимает, откуда у человека может быть столько злости.

«Живодеры! Уроды! Люди, что вы творите, остановитесь!» — отметил автор поста.

